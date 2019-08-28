Москва, , 15:48 — REGNUM

Рабочая встреча министров иностранных дел стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 27 сентября в Нью-Йорке. Она пройдет на полях Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба организации.

Подготовка к рабочей встрече обсуждалась на заседании Постоянного совета ОДКБ 28 августа, руководил заседанием постоянный и полномочный представитель Киргизии Аман Мамбетсеитов. Предыдущая встреча глав дипломатий стран-участниц прошла в Бишкеке 22 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2019 года в Бишкеке запланирован саммит глав государств, входящих в ОДКБ. В настоящее время в организации состоят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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