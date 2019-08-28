Яворов, , 15:51 — REGNUM

Личный блог начальника «Объединённой многонациональной группы по подготовке — Украина» (ОМГП-У), полковника армии США Роберта Трейси является фейком, сообщили 28 августа в пресс-службе ОМГП-У, на официальной странице в социальной сети Facebook.

В комментарии «Радио Свобода» начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник назвал опубликованную информацию «вбросом и провокацией» и добавил, что Трейси ранее положительно отзывался об украинских военных.

Напомним, ранее на платформе Blogspot появилась запись, якобы опубликованная от имени Трейси, в которой он описывает боевиков ВСУ как «ленивых, невежественных и вороватых людей», поголовно страдающих алкоголизмом и плохо поддающихся какому-либо обучению.

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Отметим, что аккаунт, где была опубликована запись, был зарегистрирован в январе 2019 года.