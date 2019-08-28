Москва, , 15:30 — REGNUM

Кремль не информирован об увольнении сотрудника ФСБ, подполковника Марата Медоева, который упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил 28 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескова спросили, не принимал ли решение об отставке Медоева сам глава государства. Пресс-секретарь президента отметил, что ему неизвестен такой человек, его должность и обстоятельства, при которых он оставил свой пост. Это не вопрос Кремля, добавил он.

Фамилия Медоева упоминалась в публикации о рынке ритуальных услуг журналиста Голунова, у которого якобы нашли наркотики в начале июня. Позже с Голунова сняли обвинения, инцидент обернулся увольнениями ряда правоохранителей. О снятии Медоева в июле с должности сообщили источники РБК.

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