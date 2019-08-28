Минск, , 15:20 — REGNUM

У Белоруссии с Турцией сложились очень хорошие отношения. Об этом на сегодняшней встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы сотрудничаем с вами по всем направлениям. Закрытых тем в сотрудничестве и в отношениях между нами нет, — приводит пресс-служба главы государства слова Лукашенко. — Надо отдать должное: мы успешно решали проблемы, которые возникали у нас с вами и в международных отношениях в целом».

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Белорусский лидер отметил особенно дружественный характер отношений между Минском и Анкарой.

«Благодаря той политике, которую проводят министерство иностранных дел, ваш президент, у нас очень хорошие отношения с Турецкой Республикой», — констатировал он.

В свою очередь глава МИД Турции выразил признательность за высокую оценку белорусско-турецких отношений со стороны Александра Лукашенко.

«Я признателен за то, что меня и мою страну Вы определили как дружественную», — сказал Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости вывести уровень торгово-экономического сотрудничества между Белоруссией и Турцией на новый уровень. В частности, по его мнению, государства, «имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, нежели сейчас».

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