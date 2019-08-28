Киев, 28 августа 2019, 15:25 — REGNUM
Если в новом составе правительства Украины останутся министры из предыдущего правительства, оно не сможет провести запланированные реформы, сообщил 28 августа политолог Виктор Небоженко на своей странице в социальной сети Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист, экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко опубликовал примерный список министров нового правительства Украины. В нём сохранили свои посты два члена предыдущего правительства — министр финансов Оксана Маркарова и глава МВД Арсен Аваков.
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