Киев, , 15:25 — REGNUM

Если в новом составе правительства Украины останутся министры из предыдущего правительства, оно не сможет провести запланированные реформы, сообщил 28 августа политолог Виктор Небоженко на своей странице в социальной сети Facebook.

Правительство Украины (cc) Daniel Haußmann

«Опытные министры быстро задавят или развратят коррупцией молодых министров и реформаторов в Кабмине… Кончится тем, что он (новый глава правительства Украины — ИА REGNUM ), не имея собственной надёжной команды, пока разберётся, кто, что делает в Кабмине, уже нужно будет уходить в отставку», — рассказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист, экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко опубликовал примерный список министров нового правительства Украины. В нём сохранили свои посты два члена предыдущего правительства — министр финансов Оксана Маркарова и глава МВД Арсен Аваков.

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