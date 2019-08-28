Вена, , 15:13 — REGNUM

Предварительное освобождение журналиста Кирилла Вышинского приветствует представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир. Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я приветствую предварительное освобождение журналиста РИА Новости Кирилла Вышинского сегодня в Киеве», — написал Дезир.

Он добавил, что призывал украинские власти освободить журналиста и неоднократно вмешивался в процесс над ним.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа украинский суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Под арестом журналист провёл больше года, его обвиняли в госизмене и оправдании вхождения Крыма в состав РФ. Решение суда также прокомментировали в Кремле и в МИД Германии.

Читайте также: Адвокат рассказал о первых минутах Вышинского на свободе

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Германии отреагировал на освобождение Вышинского