Вена, 28 августа 2019, 15:13 — REGNUM
Предварительное освобождение журналиста Кирилла Вышинского приветствует представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир. Об этом говорится в его сообщении в Twitter.
«Я приветствую предварительное освобождение журналиста РИА Новости Кирилла Вышинского сегодня в Киеве», — написал Дезир.
Он добавил, что призывал украинские власти освободить журналиста и неоднократно вмешивался в процесс над ним.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа украинский суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Под арестом журналист провёл больше года, его обвиняли в госизмене и оправдании вхождения Крыма в состав РФ. Решение суда также прокомментировали в Кремле и в МИД Германии.
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