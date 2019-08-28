Берлин, , 17:56 — REGNUM

Ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» исключает из своих рядов одного из региональных лидеров, Дорис фон Сайн-Витгенштейн, в связи с ее поддержкой группы Gedaechtnisstaette, признанной экстремистской. Об этом решении немецкой националистической партии 28 августа сообщило агентство AssociatedPress.

Большинством голосов членов партии «Альтернатива для Германии» было принято решение выгнать Дорис фон Сайн-Витгенштейн из-за «поведения, наносящего ущерб партии».

Фон Сайн-Витгенштейн ушла с поста лидера партии в Шлезвиг-Гольштейне, самой северной земли Германии, в декабре. Она вновь получила место работы на прошедшем в июне партийном съезде, несмотря ее поддержку группы Gedaechtnisstaette и мемориального сайта, соучредитель которого был осужден за отрицание Холокоста.

Позиции ультраправой партии относительно слабы в Шлезвиг-Гольштейне, она, но имеет большие опорные пункты на востоке Германии.

Фон Сайн-Витгенштейн сказала, что она предпримет юридические меры против вынесенного 28 августа решения.