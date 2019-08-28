Вильнюс, , 15:05 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 28 августа, после заседания правительства признал, что болен раком, сообщает корреспондент ИА REGNUM. После предисловия во время брифинга о том, что у литовских СМИ низкая культура, а ему не была дана возможность сохранить эту деликатную тему без широкого освещения, хотя он неоднократно просил журналистов уважать приватность, Сквернялис сказал, что у него диагностирована лимфома.

Саулюс Сквернялис Иван Шилов © ИА REGNUM

Болезнь обнаружили только летом этого года после традиционного профилактического обследования. Заболевание на первоначальной стадии, операция уже прошла и прошла успешно, добавил премьер Литвы, однако сейчас ему необходимо проходить курс химеотерапии для полного выздоровления.

Премьер признал, что чувствует себя «отлично» и также было до профилактической проверки здоровья, после которой и было обнаружено заболевание. Он призвал людей обязательно регулярно проходить такую проверку, чтобы обнаруживать болезни на ранних стадиях.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о больничном Сквернялису на полтора месяца. Премьер не сказал будет ли он им пользоваться в полной мере.

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