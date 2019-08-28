Берлин, , 15:04 — REGNUM

Решение украинского суда об освобождении журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи положительно восприняли в МИД Германии. Шагом в направлении свободы слова назвала его представитель немецкого МИД Мария Адебар, передает RT.

Адебар заявила, что процесс над Вышинским всегда находился в поле зрения Берлина. При этом Германия не располагает собственными данными в отношении выдвинутых против журналиста обвинений, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Глава РИА Новости Украина находился под арестом более года из-за обвинений в госизмене и оправдании вхождения Крыма в состав России.

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