Москва, , 15:00 — REGNUM

Сегодня, 28 августа, президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также: Нетаньяху проинформировал Путина о своём визите на Украину

С кем именно по телефону будет разговаривать российский лидер, официальный представитель Кремля не уточнил. При этом Песков пообещал уведомить прессу, если разговор всё же состоится.

Ранее по теме: Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент России Владимир Путин провёл сразу два международных телефонных разговора. Так, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин обменялся мнениями по региональной повестке дня. Нетаньяху информировал российского лидера об итогах своего недавнего визита на Украину. В тот же день по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.