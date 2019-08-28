Москва, , 15:14 — REGNUM

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль уверен, что в его отравлении виновны Александр Петров и Руслан Баширов. Об этом заявила его племянница Виктория Скрипаль во время пресс-конференции в Москве 28 августа.

Родственница бывшего сотрудника ГРУ, якобы отравленного в своём доме в британском городе Солсбери, отметила, что последний раз разговаривала со своим дядей 26 июня 2019 года.

«Это был последний разговор, хотя мы ждали что он позвонит 24 июля — на день рождения бабушки. Ну не последний, — крайний наш разговор. Звонил он, опять же, трубку ему просто передали, номер был разовый. Он сказал, что у него все более-менее хорошо, но со здоровьем всё равно остаются проблемы, стома стоит в горле, что он каждый месяц проходит обследования в одном из госпиталей Великобритании», — сказала Виктория Скрипаль.

Родственница отметила, что Сергей Скрипаль сообщил, что не покидает территории Великобритании. При этом в отравлении он винит Россию.

«Он считает, что в том, что с ним случилось, виноваты Петров и Баширов», — заявила Виктория Скрипаль.

Читайте ранее в этом сюжете: Племянница Скрипаля объяснила введение новых санкций против РФ