Рим, , 14:48 — REGNUM

Прямая поддержка, оказанная Дональдом Трампом бывшему (и вероятному будущему) премьер-министру Италии Джузеппе Конте, вероятно, объясняется договоренностями между двумя политиками, сообщает CNN в среду, 28 августа.

Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, Трамп в своем блоге в Twitter поддержал Конте, выразив надежду на то, что именно он останется премьер-министром Италии. При этом президент США допустил опечатку в имени Конте.

По данным CNN, такая поддержка связана с обещанием Конте (вполне согласующимся с его позицией) выступить на стороне Трампа в вопросе о возвращении России в G8.

Предполагается, что именно Конте станет кандидатом в премьер-министры Италии в случае заключения коалиционного соглашения между либералами и «Движением 5 звёзд».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла 27 и 28 августа проводит повторные встречи с лидерами всех основных партий страны. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из правительственного кризиса.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звёзд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини, в свою очередь, уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из возможных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой» (также «Братья Италии» и «Вперед, Италия»).

Однако самый вероятный сценарий — союз «Движения 5 звёзд» с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.

В то же время позиции двух партий весьма отличаются друг от друга, а их переговоры сопровождаются множеством споров, что дает основания предполагать, что президент не сочтет этот альянс долговечным и все же объявит досрочные выборы.