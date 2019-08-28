Бразилиа, , 14:45 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп стал единственным мировым лидером, поддержавшим власти Бразилии на фоне медийной кампании против бразильского президента Жаира Болсонару. Два президента обменялись комплиментами на своих официальных страницах в Twitter.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хорошо узнал президента Болсонару в ходе нашего сотрудничества с Бразилией. Он очень усердно работает над пожарами в Амазонии и во всех отношениях делает отличную работу для жителей Бразилии — это не легко. Он и его страна пользуются полной и всесторонней поддержкой США!», — написал Трамп 27 августа.

«Спасибо президенту Дональду Трампу! Мы добились больших успехов в борьбе с пожарами. Бразилия является и будет являться примером для всего мира в области устойчивого развития. Кампания поддельных новостей, сфабрикованная против нашего суверенитета, не удалась. США всегда могут рассчитывать на Бразилию», — ответил Жаир Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Европейского союза проявили большую заинтересованность в ситуации с лесными пожарами в бассейне Амазонки. Они предложили помощь, которую президент Бразилии отверг, назвав попыткой вмешательства во внутренние дела страны. Средства массовой информации в разных странах обвиняют Болсонару в неверной экологической политике и называют его виновником пожаров.

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