Москва, , 14:44 — REGNUM

Афганистан не способен пока самостоятельно успешно бороться с террористами на своей территории, поэтому ему необходима помощь. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, проведенной 28 августа по итогам встречи с главой МИД Индии в Москве.

«В предметном плане оказываем и продолжим оказывать содействие в оснащении Афганской армии, сил безопасности Афганистана. Пока еще они, конечно, не в состоянии самостоятельно действовать по искоренению террористической угрозы, поэтому такие усилия должны продолжаться. И безусловно борьба с терроризмом должна продолжаться без каких-либо двойных стандартов», — заявил глава российского МИД, отвечая на вопрос индийского журналиста.

Напоминаем, что 28 августа прошли индийско-российские переговоры между Сергеем Лавровым и главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Было озвучено, что дипломаты договорились наращивать сотрудничество между странами по развитию ядерной энергетики, освоению космоса в других высокотехнологичных областях.