Москва, 28 августа 2019, 14:43 — REGNUM
Решение об освобождении из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского было принято благодаря тому, что была использована практика европейского суда, считает адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский. Об этом он заявил 28 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 28 августа украинский суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.
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