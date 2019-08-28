Москва, , 14:41 — REGNUM

В администрации президента РФ ничего неизвестно о дате начала обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом сегодня, 28 августа, комментируя появившуюся в СМИ информацию о переносе на неопределённый срок этого процесса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«В Кремле никогда не говорили о том, что на сегодня что-то планируется. Поэтому я не знаю, откуда взята эта информация», — отметил пресс-секретарь главы государства РФ.

Также Песков не стал уточнять подробности и наличие конкретных планов по обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, заявив, что ему нечего больше добавить к уже сказанному.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад адвокат Валентин Рыбин, защищающий нескольких находящихся на Украине российских граждан, сообщил, что российская и украинская стороны договорились о дате обмена удерживаемыми лицами, однако списки пока не утверждены. Сегодня, 28 августа, Рыбин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределённый срок, предположив, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского есть «некие силы», которые хотят сорвать обмен.

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