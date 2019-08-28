Сухум, , 14:33 — REGNUM

27 августа Центризбирком Абхазии объявил итоговые данные первого тура президентских выборов. Эти данные несколько отличались от обнародованных 26 августа данных как по проценту проголосовавших избирателей, так и по процентному соотношению голосов, отданных за кандидатов. На общий расклад эта ошибка не повлияла, сообщил 27 августа в беседе с корреспондентами ТАСС глава ЦИК Тамаз Гогия.

По словам Гогия, изменения в процентном соотношении голосов избирателей на выборах президента, содержащиеся в итоговом протоколе ЦИК Абхазии, произошли из-за компьютерного сбоя. Число голосов, отданных за каждого из кандидатов, не изменилось. Сбой касался данных по явке.

Согласно предварительным данным голосования, озвученным 26 августа, явка на выборах составила 66,55%, действующий президент Рауль Хаджимба набрал 23,85% голосов, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния — 21,97%, бывший заместитель министра иностранных дел, советник министра обороны Олег Аршба — 21,6%. Согласно итоговым данным голосования, озвученным 27 августа, явка составила 65,18%. Хаджимба набрал 24,83%, Квициния — 22,91%, Аршба — 22,56%.

Напомним, 25 августа состоялись выборы президента Абхазии. 8 сентября состоится второй тур выборов. Во второй тур вышли Рауль Хаджимба и Алхас Квициния.

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