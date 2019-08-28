Минск, , 14:31 — REGNUM

«У нас очень добрые отношения с Казахстаном. Они могут сравниться только с отношениями Беларуси с Россией. Это две страны, которые вместе с Беларусью всегда были инициаторами самых добрых отношений между народами, особенно после распада Советского Союза. Мы всегда инициировали интеграционные процессы», — заявил 28 августа Александр Лукашенко, принимая посла Казахстана Ермухамета Ертысбаева.

Как и в ходе состоявшихся сегодня же переговоров с главой МИД Турции, Лукашенко выразил уверенность в возможности кратного роста взаимного товарооборота. Он заявил Ертысбаеву:

«Вы как посол сами прекрасно понимаете, что с такой продвинутой интеграцией, которая у нас с вами существует, мы не должны рассуждать о миллиарде товарооборота. Это должны быть миллиарды долларов товарооборота. И мы это можем сделать».

Анонсируя свой визит в Нур-Султан (переименованную Астану) в «ближайшее время», Лукашенко попросил передать привет Нурсултану Назарбаеву и нынешнему казахстанскому президенту Касым-Жомарту Токаеву. До этого будут проанализированы проблемные вопросы двусторонних отношений и выработан план действий — «дорожная карта».

«В Нур-Султане мы утвердим эту дорожную карту», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Напомним, по итогам 2018 года товарооборот Белоруссии с Казахстаном вырос почти на 30% до $896 млн, что сопоставимо с объёмом товарооборота РБ с Турцией. Основу белорусского экспорта составили молочные продукты, сахар, грузовики и тракторы, зерноуборочные комбайны, обои и мебель. Белоруссия импортировала из Казахстана в основном нефтепродукты, уголь, нефтяные газы, алюминий, хлопковолокно, рельсы и прокат из нелегированной стали, трубы и профили бесшовные из чёрных металлов, аппаратуру связи. В 2019 году Лукашенко пожелал импортировать казахстанскую нефть.