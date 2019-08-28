Москва, , 14:26 — REGNUM

Российские власти не имеют никакого отношения к делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии, заявил 28 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это дело не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству, к официальным органам», — сказал Песков, решительно отвергнув какую-либо связь этого происшествия с официальной Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Берлине был задержан гражданин РФ, который подозревается в убийстве гражданина Грузии.

В свою очередь издание Berliner Kurier сообщило, что убитым оказался бывший участник антитеррористического подразделения МВД Грузии, а нападавший — якобы выходец из Чечни. Однако никаких доказательств этому издание не привело.

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