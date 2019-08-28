Рим, , 14:25 — REGNUM

Один из лидеров Демократической партии Италии депутат Европарламента Карло Календа заявил о намерении выйти из партии, если та вступит в правящую коалицию с «Движением 5 звёзд», передает Affari Italiani в среду, 28 августа.

Календа заявил, что при таком сценарии займется организацией новой партии для своих единомышленников из числа либералов. Предполагается, что возможным альянсом с «антиэлитным» «Движением» недовольна значительная часть и депутатов, и избирателей партии.

«Движение 5 звёзд» стало популярным у избирателей благодаря острой критике власти и в особенности — Демократической партии, поэтому такой альянс кажется странным ряду представителей обеих политических сил.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла 27 и 28 августа проводит повторные встречи с лидерами всех основных партий страны. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из правительственного кризиса.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звёзд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини, в свою очередь, уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из возможных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой» (также «Братья Италии» и «Вперед, Италия»).

Однако самый вероятный сценарий — союз «Движения 5 звёзд» с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.

В то же время переговоры двух партий сопровождаются множеством споров, что дает основания предполагать, что президент не сочтет этот альянс долговечным и все же объявит досрочные выборы.