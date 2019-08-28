Москва, , 14:25 — REGNUM

Освобожденный из-под стражи глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский первым делом решил принять горячий душ. Об этом при помощи телемоста сообщил адвокат подсудимого Андрей Доманский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Кирилл приводит себя в порядок после того, как был освобождён. Он хотел принять горячий душ, потому что в СИЗО горячей воды нет. Я сейчас занимаюсь техническими вопросами его освобождения. Он выразил благодарность всем журналистам и общественности, которая оказывали поддержку. Но дайте человеку пару минут вдохнуть опьяняющий воздух свободы», — сказал адвокат.

Защитник журналиста отметил, что согласно новой мере пресечения Вышинский должен являться в суд по первому требованию, уведомлять о смене места жительства и работы. Также подсудимому запрещено общаться со свидетелями по делу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле приветствуют освобождение Вышинского