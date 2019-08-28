Варшава, , 14:09 — REGNUM

Как сообщает министерство внутренних дел Польши, премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановление о введении на всей территории страны чрезвычайного положения первого уровня ALFA и ALFA-CRP. Об этом сообщает «Польское радио».

Как поясняет МВД, данная мера будет действовать с 00:01 среды 28 августа до 23:59 вторника 3 сентября 2019 года и носит превентивный характер в связи с мероприятиями, посвящёнными 80-й годовщине начала Второй мировой войны и официальным визитом в страну президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

Такие же меры безопасности предпринимались во время других проходивших в Польше важных международных мероприятий, как встреча в Варшаве по зоне безопасности на Ближнем Востоке, климатическая конференция в Катовице и Всемирные дни молодёжи в Кракове.

Согласно Закону об антитеррористической деятельности, первая степень ALFA является самой низкой из четырёх степеней тревоги, и означает только максимальную бдительность со стороны всех служб, обеспечивающих безопасность. Степень ALFA-CRP означает уровень готовности к отражению угроз в киберпространстве. Первая ступень степени тревоги ALFA объявляется при возможности наступления событий террористического характера, вид и масштабы которого трудно предсказать.