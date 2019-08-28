Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM

Избирательная комиссия Свердловской области изготовила два видеоролика с сурдопереводом, в которых показано как можно принять участие в голосовании на участке и на дому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как уточнили в избиркоме, видеоролики подготовлены совместно с представителями свердловского отделения «Всероссийского общества глухих». Помимо участия сурдопереводчика, информация, представленная в роликах, продублирована картинками.

Отметим, что по данным избирательной комиссии на выборах в единый день голосования смогут принять участие около трёх тысяч глухих и слабослышащих свердловчан, в муниципалитетах и городских округах, где пройдут выборы или довыборы в органы представительной власти.