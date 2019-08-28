Берлин, , 14:02 — REGNUM

Фракция Партии зелёных в бундестаге предложила в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны поставить в Берлине памятник польским жертвам нацистской Германии. Памятник предлагают установить недалеко от того места, где Гитлер совершил самоубийство. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita

«Вермахт, СС, Гестапо и другие гитлеровские формирования с 1 сентября 1939 года вели жестокую политику порабощения, а затем истребления польского народа. Самое время, чтобы памятник в центре Берлина увековечил эти жертвы», — заявил один из авторов идеи депутат бундестага от Партии зеленых Мануэль Саррацин.

Предложение «зелёных» поддержали уже 240 депутатов германского парламента от всех партий, кроме «Альтернативы для Германии», что вызвало резкую критику в её адрес.

«Альтернатива для Германии» — это партия, которая релятивизирует немецкие преступления, совершенные во время последней войны в Европе. Я бы не хотел принимать участие в проекте, который они поддерживают. Если бы они были приглашены к участию в данной инициативе, то большинство других депутатов, включая меня, отказались бы от участия в ней», — говорит Саррацин.

Некоторые из депутатов, поддержавших проект, пошли дальше, и предложили создать не только памятник, но и центр, в котором молодые немцы могли бы узнать о преступлениях нацизма и пообщаться со сверстниками из Польши.