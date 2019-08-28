Рим, , 14:02 — REGNUM

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини не разрешил войти в воды страны немецкому судну неправительственной организации Mission Lifeline, которое в понедельник, 26 августа, спасло сотню мигрантов в Средиземном море. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Глава МИД заявил, что приказ его ведомства, запрещающий «вход в итальянские территориальные воды, перемещение по ним и остановку» судну «Элеонора» был также подписан министром обороны Элизабеттой Трента. Кроме того, в ближайшее время на нем должен поставить печать министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли.

Экипаж «Элеоноры» спас плывших на надувной лодке мигрантов у берегов Ливии. Как объяснил капитан немецкого судна Клаус Петер Райш, спасение произошло в последнюю минуту, когда лодка уже начала тонуть. После того, как мигрантов подняли на борт «Элеоноры», к ним приблизилось судно ливийской береговой охраны. Оно подошло на расстояние 50 метров, заставив спасённых поволноваться: они подумали, что их могут обратно передать Ливии.

Во вторник, 27 августа, немецкая гуманитарная организация сообщила, что первая ночь на борту «Элеоноры» прошла для мигрантов спокойно, и корабль надеется на возможность пристать в безопасном порту. Капитан судна рассказал через социальные сети, что он запросил вмешательства со стороны немецкого правительства.