Берлин, , 14:01 — REGNUM

28 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас откроет выставку, посвящённую Холокосту на Украине, сообщает официальный сайт германского внешнеполитического ведомства.

Выставка «Сохранение памяти — защита и демонстрация массовых захоронений жертв Холокоста на Украине» откроется во внутреннем дворе министерства. Модератором мероприятия выступает Микаэла Кюхлер, специальный представитель МИД по связям с еврейскими организациями и борьбе с антисемитизмом. На открытии также выступит посол Украины в Германии Андрей Мельник.

В рамках проекта «Сохранение памяти» было разработано 15 сайтов об убитых евреях и цыганах в двенадцати украинских общинах. Спонсором проекта является Фонд «Мемориал убитым евреям Европы». Он финансируется министерством иностранных дел Германии.