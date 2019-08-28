Брюссель, , 14:00 — REGNUM

Сегодня, 28 августа, глава военного комитета Североатлантического альянса маршал Стюарт Пич провёл телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым. Об этом сообщается на сайте НАТО.

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«Этот телефонный звонок демонстрирует сохраняющуюся взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи для содействия предсказуемости в соответствии с политикой транспарентности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне с высшим российским руководством», — говорится в сообщении альянса.

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Отмечается, что каналы политической и военной коммуникации по-прежнему открыты для обмена информацией по вызывающим озабоченность вопросам. Стороны договорились продолжать использовать военные линии связи в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля 2019 года в Баку состоялась встреча начальника Генштаба, первого заместителя министра обороны Российской Федерации, генерала армии Валерия Герасимова с главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО Тодом Уолтерсом. Стороны обменялись мнениями по вопросам европейской и глобальной безопасности, о ситуации в Сирии и в Афганистане, о методах и формах борьбы с терроризмом. Российское военное ведомство отметило заинтересованность, обеих сторон в дальнейшем продолжении контактов.

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