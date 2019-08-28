Джакарта, , 13:58 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с генеральным секретарем совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Абдул-Латифом бен Рашидом Аль Заяни в Джакарте, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что одной из поднятых тем стала палестинская проблема.

«Для нас, для совета арабских государств и Индонезии, нет другого способа, кроме как сотрудничать, чтобы помочь нашим братьям и сестрам в Палестине», — заявила глава МИД Индонезии.

На встрече Абдул-Латиф бен Рашид Аль Заяни выразил свою признательность за активную роль Индонезии в международном мире. По его словам, внешняя политика Индонезии была очень последовательной и полной решимости.

«От лица совета сотрудничества арабских государств Персидского залива он (Абдул-Латиф бен Рашид Аль Заяни) выразил уважение Индонезии за активную роль не только в исламском мире, но позицию страны в СБ ООН и G20», — добавила Ретно Марсуди.

Напомним, совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) — региональная закрытая международная организация, в которую входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.