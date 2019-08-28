Нью-Дели, , 15:40 — REGNUM

Начальник штаба ВМС Индии адмирал Карамбир Сингх заявил, что пакистанская террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад» (организация запрещена в РФ) готовится нанести удар по индийской территории с моря. Об этом 27 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Индийская береговая охрана Indiancoastguard.gov.in

Карамбир Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Разведслужбы ВМС Индии получили сведения о возможных попытках боевиков из «Джаиш-е-Мухаммад» (организация запрещена в РФ) проникнуть на индийскую территорию с моря». По словам начальника штаба ВМС Индии, береговые подразделения находятся в полной готовности отразить любые удары подобного характера.

Напомним, что «Джаиш-е-Мухаммад» (организация запрещена в РФ) является трансграничной экстремистской группировкой, которая действует с территории Пакистана. 14 февраля смертник из данной организации нанёс удар по конвою Сил полиции центрального резерва, следовавшему по шоссе Джамму-Сринагар в кашмирской Пулваме. Теракт привёл к очередному обострению индо-пакистанского конфликта.