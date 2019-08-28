Калининград, , 13:46 — REGNUM

В первом полугодии 2019 года финансовая помощь из федерального бюджета в бюджет Калининградской области превысила показатель за аналогичный период 2018 года на 11%, а всего было получено 37,5 млрд рублей. Такие данные на заседании правительства региона представил областной министр финансов Виктор Порембский, сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 28 августа.

Межбюджетные трансферты на поддержку юридических лиц составили 31,9 млрд рублей, дотации 1,6 млрд рублей, субсидии 1,7 млрд рублей и субвенции на реализацию переданных полномочий федерального центра 1,1 млрд рублей. 2,5 млрд рублей за истёкшее полугодие поступило на реализацию нацпроектов, а только в июле — ещё 3,2 млрд рублей.

Доходы от налогов повысились на 11% и составили 19,6 млрд рублей. Это 51% от запланированного сбора за весь 2019 год.