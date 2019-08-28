Киев, , 13:54 — REGNUM

В Киеве у стен посольства России состоялась акция, посвящённая боевикам ВСУ, погибшим в так называемом Иловайском котле в августе 2014 года. Об этом сообщило 28 августа «Радио Свобода».

В мероприятии участвовало около 300 человек. В основном это были матери и жёны погибших боевиков ВСУ. Женщины повязали на ограду посольства красные шарики и провели минуту молчания.

«Мы никогда не будем братьями с РФ! Между нами — река крови и слёз», — заявила журналистам одна из участниц акции.

Отметим, что, согласно официальным данным, под Иловайском погибли 366 боевиков. Неофициальная цифра потерь в разы больше. Украинская пропаганда упорно называет Россию одной из сторон конфликта в Донбассе, не предоставляя никаких доказательств.

Власти РФ отвергают все обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинских силовиков под Иловайском уничтожили ополченцы при помощи техники, брошенной отступавшими украинскими карателями.

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