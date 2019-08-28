Ачинск, Красноярский край, , 13:45 — REGNUM

С депутата Ачинского горсовета по требованию прокуратуры взыскали порядка 3,5 млн рублей. Также в доход государства обращена квартира его супруги. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в прокуратуре Красноярского края.

Уточняется, что в мае текущего года прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с депутата около 3,5 млн рублей (эквивалент стоимости части квартиры в городе Сочи) и обращении в доход государства квартиры его супруги стоимостью 5,4 млн рублей. Причина — не была подтверждена законность доходов, направленных на их приобретение.

По данным ведомства, в 2017 году депутат с женой приобрели две квартиры за 9,8 млн рублей. Эта сумма почти на 4,8 млн рублей превышала совокупный доход семьи за 2014-й, 2015-й и 2016-й годы.

В качестве одного из источников средств ответчики указали два договора дарения на 3 и 5 миллионов рублей. Однако проверка показала, что у дарителя не было финансовой возможности подарить 8 млн рублей.

В связи с этим Ачинский городской прокурор направил в суд заявление о взыскании с депутата суммы, эквивалентной стоимости части спорной квартиры, а также об обращении в доход государства квартиры супруги. Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, в настоящее время в Ачинске действует городской совет депутатов пятого созыва, избранный в 2015 году.