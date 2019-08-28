Калининград, , 13:43 — REGNUM

Член Совета депутатов Озёрского городского округа Вадим Кузнецов лишён депутатского мандата за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщила сегодня, 28 августа, пресс-служба регионального правительства.

Заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия в муниципальный совет направил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Поводом стала проверка Службы по противодействию коррупции, которая выявила недостоверность предоставленных Кузнецовым данных о доходах, имуществе, счетах уже бывшего депутата в банках и финансовом положении его супруги.

Совет депутатов Озёрского городского округа единогласно проголосовал за лишение Кузнецова депутатского мандата.