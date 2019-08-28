Нью-Дели, , 16:20 — REGNUM

Глава МВД Индии Амит Шах подтвердил намерение правительства страны искоренить левый экстремизм во всех штатах. При этом он также призвал руководство штатов принять консолидированный и ограниченный по времени план борьбы с угрозой наксалитов. «Это необходимо, чтобы устранить данную проблему и обеспечить всестороннее развитие штатов», — добавил он.

По мнению главы МВД Индии, данная цель может быть достигнута только благодаря совместным, основанным на разведке и технологиях, действиям.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Амит Шах на встрече с представителями правительств штатов, наиболее сильно страдающих от данной проблемы, отметил, что помимо осуществления наступательных действий на маоистские группировки, руководству необходимо обеспечить полное выполнение социальных программ. К ним относится создание местных школ и предоставление банковских услуг широким слоям населения.

Напомним, что наксалиты — неофициальное название вооруженных коммунистических (маоистских) группировок в Индии, особенно активных на востоке страны. Они прибегают к экстремистским методам, направленным на свержение власти в стране.