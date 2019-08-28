Нью-Дели, , 14:55 — REGNUM

Официальные представители военно-воздушных сил Индии сообщили, что пристально следят за воздушными учениями Пакистана и Китая, которые проходят в китайском городе Хотан. Сообщается, что в рамках этих учений страны активно используют новейшие истребители, стоящие у них на вооружении. Пакистан использует свои новейшие JF-17, в то время как китайская сторона принимает участие в учениях со своими истребителями J-10 и J-11.

Представители ВВС Индии выразили обеспокоенность тем фактом, что совместные учения под кодовым названием Shaheen проходят недалеко от границы Индии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Пакистан является одним из крупнейших получателей китайской военной техники, включая истребителей. Она активно использовалась в недавнем конфликте с Индией.

Пакистан выразил серьезную обеспокоенность решением правительства Индии отменить статью 370 конституции страны, которая давала особый статус территории Джамму и Кашмира.