Нью-Дели, , 16:18 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп высоко оценил уровень английского языка у премьер-министра Индии Нарендры Моди. «Премьер-министр очень хорошо говорит по-английски, но он просто не хочет этого делать», — в шутку заявил президент. Эта шутка прозвучала после того, как Моди попросил журналистов покинуть зал для переговоров.

Сообщается, что два лидера провели 40-минутные дискуссии во французском городе Биарриц, где проходит саммит «Большой семерки».

По информации индийского новостного агентства «Джагран», основной темой разговора между лидерами стал вопрос существующей напряженности между Индией и Пакистаном, а также аспект двусторонней торговли.

Нарендра Моди высоко оценил разговор с Трампом, заявив, что это была него «очень важная встреча». Помимо этого, политик назвал Трампа другом. «Хорошо быть здесь с премьер-министром Моди», — ответил на эти слова президент США.