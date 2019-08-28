Сеул, , 14:12 — REGNUM

Правительство Южной Кореи сожалеет относительно решения Японии об исключении Южной Кореи из «белого списка» стран, экспорт в которые не попадает под усиленный контроль властей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

«Мы сожалеем о данном решении Японии и призываем Токио отменить экспортные ограничения», — сообщили в министерстве.

Ранее, замминистр иностранных дел Южной Кореи Чо Сэ Ён вызвал посла Японии в Сеуле Ясумаса Нагаминэ. В рамках встречи он заявил, что данным решением правительство Японии оказывает негативное влияние не только дружеские отношения между странами, но и подрывает принципы свободной торговли, нарушает международные цепочки поставок, которые негативно скажутся на мировой экономике.

Напомним, что решение правительства Японии об исключении Южной Кореи из «белого списка» стран, принятое 2 августа, вступило в силу сегодня, 28 августа.