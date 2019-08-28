Анкара, , 14:50 — REGNUM

Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции и ее пресс-секретарь Фаиз Озтрак заявил: «Снятые с должности мэры получили свои посты, будучи избранными в соответствии с установленными в законе условиями. Если в их отношении есть серьезные улики и доказательства, подтверждающие поддержку ими террористов, то заниматься этим делом и выносить решение должен суд, а не МВД».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фаиз Озтрак отметил: «Избирательная урна — честь демократического режима, результаты выборов должен уважать каждый. В случае Вана, Мардина и Диярбакыра воля народа была приравнена к нулю».

Политик добавил: «Если власть, злоупотребляя понятием борьбы с терроризмом, использует административный ресурс для «зачистки» своих оппонентов, победивших на выборах, то это называется, по меньшей мере, нечестной игрой. Если государство не проводит борьбу с терроризмом с хирургической точностью, то оно само помогает террористам».