Анкара, , 14:37 — REGNUM

Министерство внутренних дел Турецкой Республики установило, что в период нахождения Ахмета Тюрка, против которого ведётся расследование по «террористическому» составу, на посту мэра Мардина депутаты городской думы от Демократической партии народов и Народно-республиканской партии потратили на собственные нужды значительные суммы из муниципального бюджета.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, выяснилось, что «представительские расходы» составили 230 тыс. лир (39,1 тыс. долларов). Из них 145 тыс. лир (24,65 тыс. долларов) пришлось на дорогие блюда, а 85 тыс. лир (14,45 тыс. долларов) — на чай, кофе и шоколад.

В ходе расследования выяснилось, что, например, 27 апреля 2019 года сопредседатели Демократической партии народов Сезаи Темелли и Первин Булдан от имени муниципалитета посетили отель, где заказали еды на 790 персон с общим чеком в 42 660 лир (7252 доллара). Другой случай имел место спустя 2 дня, когда заместитель председателя Народно-республиканской партии Орхан Сарыбал вместе с писателем Гюлером Бугдаем после 20-минутного визита к Ахмету Тюрку заказали в мэрию еды на 528 человек с чеком в 28 512 лир (4847 долларов).