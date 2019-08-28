Нью-Дели, , 14:57 — REGNUM

Несмотря на напряженность в двусторонних отношениях, военнослужащие Пакистана и Индии примут участие в учениях «Центр-2019» в Оренбургской области в сентябре.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», Индия направит команду военнослужащих сухопутных войск и ВВС для участия в учениях в Оренбургской области с 16 по 21 сентября. Также ожидается, что в учениях примут участие военные из Пакистана и других стран-членов ШОС (Шанхайская организация сотрудничества). Это будет второй случай в истории, когда военные из Индии и Пакистана принимают участие в совместных учениях. Это стало возможно благодаря сотрудничеству в рамках ШОС, полноправными членами которой Индия и Пакистан стали в 2017 году.

Индийское информационное агентство отмечает, что участие Индии и Пакистана в совместных учениях необычно потому, что отношения между странами осложнились из-за политического кризиса в Кашмире. Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.