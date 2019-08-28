Москва, , 13:24 — REGNUM

Российское руководство положительно восприняло известие об освобождении из-под ареста главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом заявил 28 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле приветствуют решение Киевского апелляционного суда и пока ограничиваются в прочих оценках, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа украинский суд освободил Вышинского, обвиняемого в госизмене и оправдании возвращения Крыма в состав России, из-под стражи. Журналиста отпустили под личное поручительство.

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