Исламабад, , 20:14 — REGNUM

Председатель оппозиционной «Народной партии Пакистана» Билавал Бхутто-Зардари заявил, что борьба правительства со свободой слова в стране — это фашизм.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, глава «Народной партии» заявил, что премьер-министр Имран Хан уничтожил свободу слова и демократию в стране и теперь ведет борьбу с правами человека. Политик сравнил действия премьер-министра с политикой Адольфа Гитлера. Он также высказался о премьер-министре Индии Нарендре Моди, обвинив того в подавлении свободы Кашмира. По словам Билавала Бхутто-Зардари, Моди действует, как нацист, но премьер-министр Пакистана — «еще больший нацист».

Ранее Билавал Бхутто-Зардари заявил, что правительство хочет убить его отца, экс-президента Асифа Али Зардари, не допуская в его камеру врачей для осмотра.