Исламабад, , 17:05 — REGNUM

27 августа президент пакистанского Кашмира (Азад Кашмир) Сардар Масуд Хан заявил, что Индия допускает серьезную ошибку, угрожая пакистанскому Кашмиру.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Сардар Масуд Хан выступил на совместной пресс-конференции с членами британского парламента Имрнаом Хусейном и Халидом Махмудом. Президент Азад Кашмира отметил, что Пакистан готов защитить свободу Кашмира и может дать достойный отпор Индии. Британские парламентарии заявили, что Совету Безопасности ООН следует снова рассмотреть ситуацию с правами человека в индийском Кашмире.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.