Исламабад, , 14:12 — REGNUM

27 августа пакистанский министр науки и технологий Фавад Чаудхри заявил, что правительство рассматривает возможность закрытия авиасообщения с Индией из-за политического кризиса в Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр отметил, что возможность прекращения авиасообщения обсуждалась на заседании кабинета министров. В тот же день специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, подтвердила, что такая возможность рассматривается, и решение будет принято премьер-министром Имраном Ханом в течение 24 часов. Кроме того, правительство готово закрыть транзитную торговлю Индии с Афганистаном, которая ведется через территорию Пакистана. Исламабад уже прекратил двустороннюю торговлю, а также железнодорожное и автобусное сообщение с Индией.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.