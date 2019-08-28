Москва, , 13:20 — REGNUM

Позиция Индии по штату Джамму и Кашмир, который власти страны недавно лишили особого статуса, нашла понимание у российской стороны. Такую уверенность в ходе сегодняшней пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар.

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Глава внешнеполитического ведовства рассказал журналистам, что в ходе беседы воспользовался случаем и сообщил российскому министру о недавних законодательных изменениях, которые произошли в связи с Джамму и Кашмиром.

«По этому вопросу я увидел полное понимание со стороны России, что это внутренний вопрос, который должен обсуждаться с Пакистаном в двустороннем порядке», — отметил Джайшанкар.

Он добавил, что отношения России и Индии остаются «надёжными и стабильными, несмотря на все изменения».

«У нас глубокое понимание по региональной и по международной повестке дня — это и есть основа нашего стратегического привилегированного партнёрства», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал законопроект о лишении проблемного штата Джамму и Кашмир особого статуса. Этот документ, отменяющий 370-ю статью конституции, был одобрен парламентом. Таким образом регион Джамму и Кашмир утратит свой особый статус, потеряв ряд прав, и стал союзной территорией.

После такого решения Нью-Дели Пакистан заявил, что из-за обострения в Кашмире он выгонит посла Индии в Исламабаде, а своего посланника в этой стране отзовёт. Также Пакистан приостановил двустороннюю торговлю с Индией и понизил уровень дипломатических отношений.

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