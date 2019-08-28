Богор, Индонезия, , 13:17 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил короля Малайзии Абдаллу совершить поездку по Богорскому ботаническом саду, сообщает информационное агентство Antara.

Во время визита короля Малайзии в президентский дворец Богора в Индонезии и встречи с президентом Джоко Видодо главы двух государств совершили 15-минутную прогулку по ботаническому саду на гольфмобиле.

Известно, что главы Малайзии и Индонезии вели свободную беседу, наслаждаясь атмосферой ботанического сада, в котором собрано 3156 видов деревьев и 572 орхидеи.

Перед посещением ботанического сада Джоко Видодо и султан Абдулла посадили дерево на заднем дворе дворца. После прогулки по ботаническому саду главы государств в сопровождении жен продолжили непринужденную беседу, сидя на заднем крыльце дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Джоко Видодо и король Малайзии обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере масличной пальмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Индонезии рассказала о встрече президента с королем Малайзии