Нижний Тагил, Свердловская область, 28 августа 2019, 13:24 — REGNUM
Находящийся в отпуске хирург центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила также отозвал своё заявление на увольнение. Об этом со ссылкой на заявление председателя нижнетагильской профсоюзной организации учреждений здравоохранения Татьяны Усатовой сообщает ТАСС.
Напомним, что ранее свои заявление отозвали пять хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила.
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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с массовым увольнением специалистов хирургического отделения ЦГБ №1 Нижнего Тагила произошёл в середине августа. Тогда все шесть хирургов написали заявления, пояснив свои действия тем, что служебная нагрузка сильно увеличилась, а заработная плата осталась несоразмерной.
В результате массового увольнения медиков властям пришлось принимать экстренные меры для того, чтобы жители города не остались без хирургической помощи. Также была создана специальная комиссия, которая занялась урегулированием ситуации.
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Отметим, что в начале августа массовое увольнение медиков произошло в Демидовской больнице Нижнего Тагила. Там врачи пожаловались на низкие заработки и неудовлетворительные условия труда.
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