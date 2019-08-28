Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:24 — REGNUM

Находящийся в отпуске хирург центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила также отозвал своё заявление на увольнение. Об этом со ссылкой на заявление председателя нижнетагильской профсоюзной организации учреждений здравоохранения Татьяны Усатовой сообщает ТАСС.

«Все заявления отозваны. Беседы с ними проведены, договоренности определенные есть», — цитирует заявление профсоюзного деятеля информационное агентство.

Напомним, что ранее свои заявление отозвали пять хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила.

Читайте также: В Нижнем Тагиле пять из шести хирургов забрали заявления об увольнении

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с массовым увольнением специалистов хирургического отделения ЦГБ №1 Нижнего Тагила произошёл в середине августа. Тогда все шесть хирургов написали заявления, пояснив свои действия тем, что служебная нагрузка сильно увеличилась, а заработная плата осталась несоразмерной.

В результате массового увольнения медиков властям пришлось принимать экстренные меры для того, чтобы жители города не остались без хирургической помощи. Также была создана специальная комиссия, которая занялась урегулированием ситуации.

Читайте также: В скандальную больницу Нижнего Тагила примут ещё двух хирургов

Отметим, что в начале августа массовое увольнение медиков произошло в Демидовской больнице Нижнего Тагила. Там врачи пожаловались на низкие заработки и неудовлетворительные условия труда.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале анонсировали дополнительные решения после скандала с хирургами