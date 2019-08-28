Тегеран, , 17:06 — REGNUM

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн опровергла слова президента США Дональда Трампа о том, что «Австралия втянута в широкий конфликт с Ираном», заявив, что Канберра и Тегеран имеют хорошие рабочие отношения. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам австралийского министра, две страны постоянно ведут диалог, при этом Канберра имеет свое посольство в Тегеране, чем не могут похвастаться некоторые другие страны. Мэрис Пэйн заявила, что Австралия не находится в ссоре с Ираном, США или с какой-либо другой страной, и при принятии решений ориентируется на собственное мнение, а не на чьи-либо указания.

Раннее премьер-министр Австралии Скотт Морринсон заявил, что проблемы Вашингтона с Ираном в Персидском заливе — это исключительно их сложности. Канберра будет защищать свои собственные интересы и укреплять безопасность.