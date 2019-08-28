Москва, , 13:13 — REGNUM

Освобождение главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского улучшит позиции президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с Россией. Так прокомментировал решение украинского суда гендиректор «России Сегодня» Дмитрий Киселёв, передают 28 августа «ВестиFM».

"Освобождение Вышинского само по себе политическое решение, которое принял президент Зеленский», — заявил Киселёв.

Теперь переговорные позиции Зеленского улучшились, это хорошо и для Киева, и для Москвы, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского под личное поручительство. Журналист находился под арестом с мая 2018 года.

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