Москва, 28 августа 2019, 13:13 — REGNUM
Освобождение главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского улучшит позиции президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с Россией. Так прокомментировал решение украинского суда гендиректор «России Сегодня» Дмитрий Киселёв, передают 28 августа «ВестиFM».
"Освобождение Вышинского само по себе политическое решение, которое принял президент Зеленский», — заявил Киселёв.
Теперь переговорные позиции Зеленского улучшились, это хорошо и для Киева, и для Москвы, отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского под личное поручительство. Журналист находился под арестом с мая 2018 года.
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