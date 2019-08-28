Тегеран, , 16:07 — REGNUM

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы журналистов после саммита G7, заявила, что «семерка» проявляет твердое желание вести переговоры с Ираном в связи с нарастанием кризиса вокруг СВПД и продолжает прикладывать все усилия для недопущения эскалации конфликта. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, США тепло приветствовали европейскую инициативу о переговорах с Ираном. «Мы не можем сейчас угадать к какому результату придем после диалога с Ираном и какие возможности будут перед нами открыты, однако твёрдое желание говорить-это уже большой шаг вперед», — отметила Меркель.

Канцлер Германии подчеркнула, что все страны G7 заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса вокруг СВПД, однако это нелегкий процесс. G7 приложила все усилия для урегулирования проблемы, которую, как отметила канцлер, нельзя решить за один день.